Kahramanmaraş'ta depremden 84 saat sonra 2 kardeş enkazdan kurtarıldı

ISPARTA (AA) - Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 15 ve 7 yaşında iki kardeş, Isparta'dan bölgeye giden ekipler tarafından depremden yaklaşık 84 saat sonra sağ çıkarıldı.
Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ve itfaiye ekipleri Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor.
Azerbaycan Caddesi'nde yıkılan bir bina enkazında çalışma yapan ekipler, depremden yaklaşık 84 saat sonra 15 yaşındaki Ahmet ve 7 yaşında Muhammed İbrahim kardeşlere ulaştı.
Enkazdan sağ çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi.