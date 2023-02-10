Isparta’dan deprem bölgesine giden ekipler 25 kişiyi kurtardı

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ISPARTA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ve itfaiye ekipleri, 4 günde Kahramanmaraş'ta 25 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye ulaşan Isparta Belediyesi ekipleri, AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürdürüyor.

Enkaz altı görüntüleme, sismik ses dinleme, termal kamera teçhizatıyla kesici ve ayırıcı donanımlara sahip ekip şu ana kadar Kahramanmaraş'ta 25 depremzedeyi enkazdan kurtardı.

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de Mersin Limanı'nda yaralılara müdahalede bulunuyor.

Öte yandan, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Mezarlık İşleri Müdürlüğü ise hayvanlara ilk yardım ve defin işlemleri için Hatay’a gitti.



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