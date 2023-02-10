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ISPARTA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yaşamını yitiren üçü çocuk beş kişilik aile Isparta'da defnedildi.

Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesinde yaşayan Alpay ailesi, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binanın enkazında kaldı.

Kurtarma ekiplerinin çalışmasında cansız bedenlerine ulaşılan Mehmet ve Leman Alpay çifti ile çocukları 17 yaşındaki Berra, 15 yaşındaki Begüm ve 12 yaşındaki Remzi'nin cenazeleri Isparta'nın Dere Mahallesi'ndeki Mekke Eğitim Vakfı Camisi'ne getirildi.

Aynı aileden 5 kişi için cenaze namazı kılındı, cenazeler aile kabristanlığında yan yana defnedildi.



Buradaki törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

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