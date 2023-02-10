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Isparta'da bir otele yerleştirilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

AA

Isparta'da bir otele yerleştirilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

ISPARTA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Isparta'ya getirilenlerin bir bölümü kent merkezindeki bir otele yerleştirildi.

Bugün Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan gelen 42 kişilik kafiledeki depremzedelerin ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanıyor. Depremzedelerin yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için yerleştirildikleri otelin yönetimi ve yardım kampanyalarına katılan bazı gönüllü vatandaşlar da seferber oluyor.

Asrın felaketini Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Faruk Küpelikılınç, AA muhabirine, 7 kişilik ailesi ile birlikte Isparta'ya geldiğini söyledi.

Uykudan şiddetli sarsıntı ile uyandıklarını aktaran Küpelikılınç, hemen çocuklarının yanına koştuğunu, evden çıkmayı başardıklarını aktardı.

Küpelikılınç, "Apar topar evden kaçtık. 2 gün boyunca arabada 7 kişi kalarak yaşam mücadelesi verdik. Dört duvar arasına girmeye çekindik. Sürekli binalar sallanıyordu. 2 gün sonra yollar açılınca yola çıkmayı düşündük. Allah devletimizden razı olsun. Benim tek istediğim çocuklarımın eğitimi yarım kalmasın. Okullarına devam etsinler." dedi.

Hatay'dan ailesiyle gelen baba Sunay Turunç da evlerinin oturulamayacak halde olduğunu kaydetti.

Ispartalıların kendilerini kucakladığını dile getiren Turunç, "Allah devletimizden razı olsun. Otel yönetimine teşekkür ediyoruz. Kendi evimizdeymişiz gibi ağırlıyorlar. Buradaki otelde yattığımız sırada bile sanki duvarlar sallanıyor gibi oluyor. Yüz yılın felaketi, Allah bütün herkese yardım etsin. Bütün akrabalarımızı depremde kaybettik, hala kendimize gelemedik." ifadelerini kullandı.

Anne Beyza Turunç ise "İnşallah bütün herkes kurtulur. Bizler bütün akrabamızı kaybettik onları toprağa verdikten sonra da Isparta'ya geldik. O anı yaşamak çok kötü, Allah bir daha yaşatmasın. Depremin ardından çadırlarda kalıyorduk. Şimdi otellerde kalıyoruz. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Çok korktuğunu ifade eden 10 yaşındaki Zehra Turunç da depremde birçok arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

- "Bütün odalarımızı depremzedelere açarız"

Otelin müdürü Bünyamin Eren, depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

AFAD'ın koordinasyonu ile 45 kişilik depremzede kafileyi otellerine yerleştirdiklerini belirten Eren, "Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza kapılarımız açık. Burada 3 öğün yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Bütün çalışmalarımızı AFAD ile koordineli şekilde yürütüyoruz. Otelimizin 62 odasını da depremzedeler için açmaya hazırız." şeklinde konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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