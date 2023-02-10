Isparta'da "depremzedeyim" diyerek dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da "depremzedeyim" diyerek sosyal medyadan dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medyada kendisini Hatay'da bir depremzedeymiş gibi göstererek paylaştığı hesap numarasına para yatırılmasını isteyen şüpheli Mert Sarıdaş'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli, ekiplerce kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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