Isparta'dan deprem bölgesine yardımlar duygulandıran notlarla gönderiliyor

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ISPARTA (AA) - Isparta'da çocuklar ve vatandaşlar yardımlarını duygulandıran notlarla "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere gönderiyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.

Isparta Valiliği ve AFAD koordinesinde, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde ayrıştırılan yardımlar, tır ve uçaklarla deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Yardım paketlerinin içinden zaman zaman duygulandıran hediyeler ve notlar da çıkıyor.

Hiranur Güldorum isimli çocuğun paketinden, "Benim oyuncaklarım biraz eski ama ben onları çok seviyorum. Şimdi bunları ihtiyacı olan küçük kardeşlerime gönderiyorum. Ne olur bebekler ağlamasın." yazılı not çıktı.

Notta çizilen kalbin içinde "Ben bütün kalbimle sizin yanınızdayım. Sizi çok seven Hiranur." yazısı yer aldı.

Yardım yapanlardan Evra isimli çocuğun ise "En sevdiğim oyuncaklarımı ve beremi sizler için gönderiyorum. Kardeşlerim hep mutlu olun." notunu paylaştığı gözlendi.

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