Isparta AFAD ekibi depremden 6 gün sonra bir çocuğu kurtardı

ISPARTA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 14 yaşındaki çocuk, depremden 6 gün sonra sağ çıkarıldı.
Isparta AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Isparta AFAD ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor.
Azerbaycan Caddesi İsmet Paşa Mahallesi'nde Buket Apartmanı C Blok'un enkazında çalışma yapan ekipler, depremden 6 gün sonra soyadı öğrenilemeyen 14 yaşındaki Umut'a ulaştı.
Enkazdan kurtarılan Umut, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hem vatandaşlar hem de ekipler Umut'un kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşadı.