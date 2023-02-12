Kahramanmaraş'ta enkazda mahsur kalan kedi kurtarıldı

ISPARTA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta bir enkazda mahsur kalan kedi canlı olarak çıkarıldı.
Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekibi, Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor.
Azerbaycan Caddesi'nde yıkılan bir binada mahsur kalan kedi, ekiplerce 153 saat sonra kurtarıldı.
Koruma altına alınan kedinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.