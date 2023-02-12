Isparta’da depremzedeler için "giyim bank" açıldı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da misafir edilen depremzedeler için "giyim bank" adı verilen kıyafet, ayakkabı ve diğer temel ihtiyaçların ücretsiz sunulacağı mağaza açıldı.





Isparta Milli Eğitim Müdürlüğünün eski taş binasına kurulan "giyim bank"ta depremzedeler, temel ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabiliyor.

​​​​​​​Kadın, çocuk ve erkek olmak üzere üç bölümden oluşan mağaza haftanın 7 günü hizmet verecek. Vatandaşlar tarafından bağışlanan yardımlardan seçilen ürünler, düzenli bir şekilde mağazanın raflarına konuluyor.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, gazetecilere, depremzedelerin AFAD İl Müdürlüğüne başvurmaları halinde Ispartalıların ayni ve nakdi yardımlarıyla oluşturulan "giyim bank"tan yararlanabileceklerini söyledi.

Depremin gerçekleştiği ilk günden beri koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Baydur, "Özellikle depremzede vatandaşlarımızın anlık ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mağazamızı kurduk. Mağazamızda bulunan ürünlerin hepsi Isparta halkının bizlere emaneten bırakmış olduğu ürünler. Isparta halkı ne kadar cömert ve hayırsever olduğunu gösterdi." diye konuştu.

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