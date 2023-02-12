Isparta'ya getirilen depremzedeler için sosyal aktiviteler düzenleniyor

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ISPARTA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve Isparta'ya getirilen depremzedeler, çeşitli aktivitelerle moral bulmaya çalışıyor.



Isparta'da bir otele yerleştirilen depremzedeler için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile kentteki alışveriş merkezinin işbirliğinde bir etkinlik düzenlendi. Aileleriyle alışveriş merkezine gelen çocuklar, uzmanlar eşliğinde sohbet edip, oyunlar oynadı.



Depremzedelere eşlik eden otelin müdürü Bünyamin Eren, 36'sı çocuk 114 depremzedenin otelde konakladığını söyledi.

Vatandaşların yüzlerini bir nebzede olsa güldürebilmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Eren, "Özellikle çocukların deprem korkusunu giderebilmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileriyle görüştük. Güzel bir etkinlik olabileceğini kararlaştırdık ve kentimizdeki alışveriş merkezine getirdik." dedi.



Gaziantep'ten gelen depremzede Berivan İlban, depreme uyku sırasında yakalandıklarını belirtti.

Depremden sonra 4 gün otomobil içinde kaldıklarını söyleyen İlban, "Gaziantep'te kalacak yerimiz olmayınca Isparta'ya geldik. Bu etkinlik çocuklarımıza çok iyi geldi. Çocuklarımızın moralleri biraz olsun düzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



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