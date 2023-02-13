Ispartalı şehidin eşyaları Hatay'da depremzede aileye teslim edildi

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ISPARTA (AA) - Hakkari'de 21 Ekim 2007'de terör örgütü PKK ile girilen çatışmada 11 arkadaşıyla şehit düşen Ispartalı Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal'ın özel eşyalarının bulunduğu bavul, Hatay'daki depremzede bir aileye gönderildi.

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ​​​​​​​ardından şehit Selçuk Gürdal'ın ailesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e ulaşarak, şehidin özel eşyalarının deprem bölgesine ulaştırılmasını istedi.

Bunun üzerine şehidin bavulu, Hatay'ın Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki depremzede Yusuf Aktaş'a ve ailesine manevi değeri anlatılarak teslim edildi.

Isparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Ali Ersal, "Şehidimizin ailesinin bugüne kadar özenle sakladığı ve manevi değeri yüksek olan bavul ve eşyaları kullanılmak veya saklanmak üzere sizlere teslim ediyoruz." diyerek, eşyaları Aktaş ailesine verdi.

Aktaş'ın kuzeni Can Aytaç ise, "Şehidimizin emanetini canımız gibi koruyacağız, saklayacağız, ihtiyacımız olursa kullanacağız. Şehidimizin emaneti hatıra olarak bizde kalacak." ifadesini kullandı.

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