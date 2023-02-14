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ISPARTA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden ve enkazdan 25 kişiyi kurtaran Isparta Belediyesi ekibi, kente döndü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekibini, Gökkubbe Fuar Alanında belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, aileleri, mesai arkadaşları ve alanda depremzedeler için gönüllü çalışan vatandaşlar karşıladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISAK ekibinden Yusuf Başboğa, böyle acıların bir daha yaşanmamasını diledi.

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu belirten Başboğa, şunları kaydetti:

"Belediyemizde arama kurtarma ekibi kurmuştuk. Bu ekibin kurulmasını sağlayan ve bizlere desteğini esirgemeyen başkanımıza teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ederim. Risk altındaydık ama bir yerden bize ses veren olduğunda orayı terk etmedik. İlk hedefimiz vatandaşlarımızı canlı çıkarmaktı. 25 vatandaşımızı sağ kurtardık."

Musa Ateş ise yan yatan binadan Gülten isimli kadına canla başla çalışarak ulaştıklarını ve sağ olarak çıkardıklarını belirtti.

ISAK ekibi olarak büyük mücadele verdiklerini bildiren Ateş, "Gülten teyzeyi çıkardığımızda, 'Harçlığımı size vereyim, ne isterseniz size vereyim' diyordu. Kendisini çıkarırken 5,1 şiddetinde deprem olmuş ama biz onu hissetmeden Gülten teyzeyi çıkardık. Rabbim bir daha bu acıları yaşatmasın." ifadesini kullandı.

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