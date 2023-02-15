Isparta'ya gelen depremzede, yardım mağazasında gönüllü oldu

ISPARTA(AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen ve Isparta'ya gelen Seda Korkmaz, diğer depremzedelere yardımcı olabilmek için açılan bir mağazada gönüllü olarak çalışıyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan ve depremde evleri zarar gören 29 yaşındaki Seda Korkmaz, ailesiyle Isparta'da KYK yurduna yerleştirildi. Burada depremzedeler için yardımların toplandığını ve insanların seferber olduğunu gören Korkmaz, depremzedelere destek vermek için bir yardım mağazasında gönüllü olarak görev almaya başladı.

Korkmaz, AA muhabirine, deprem sırasında uyanık olduğunu ve ailesiyle evden çıkmayı başardıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde 4 gün kaldıklarını ve hava şartlarının soğuk olması nedeniyle kendilerinin Isparta'ya yönlendirildiğini anlatan Korkmaz, "81 il tek yürek oldu, bizleri kucakladılar. Herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Isparta'da da depremzedeler için bir yardım mağazası oluşturulduğunu öğrenince hemen oraya gittiğini dile getiren Korkmaz, faydalı olabilmek için mağazada çalışmaya başladığını belirtti.

İnsanların çok yardımsever olduğunu ve sürekli bağışlarda bulunduklarını aktaran Korkmaz, "Hayat devam ediyor, artık önümüze bakmalıyız. Her gün 'başımıza neden bunlar geldi' diye düşünmeyi bırakmalıyız. Çok canımız gitti ama yapacak bir şey yok. Yurtta oturup kötü olayları düşünmektense depremzedelere benim de bir faydam olsun istedim. Isparta halkı da beni çok sevdi. Umarım tez zamanda yaraları sararız." diye konuştu.

Kitap okumayı çok sevdiğini dile getiren Korkmaz, birçok kitabını da geride bırakmak zorunda kaldığını kaydetti.

Yardım mağazasında bulunan 11 yaşındaki Melis Şahin de kendi oyuncak ve kitaplarını depremzedelere bağışladı. Korkmaz ile sohbet eden Şahin, kendisinin de kitapları çok sevdiğini, depremzedelere destekte bulunabilmek için okuduğu kitapları gönderdiğini söyledi.





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