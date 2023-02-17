Vali Baruş'tan Miraç Kandili mesajı

Baş dönmesi neden olur, nasıl geçer?

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ISPARTA (AA) - Isparta Valisi Aydın Baruş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında Miraç Kandilini idrak etmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Miraç Gecesi'nin, insanın içinde bulunduğu kötü huy ve alışkanlıklardan kurtularak kendisini yücelten değerlerle buluşması ve ilahi emirlere teslimiyet göstermek için fırsat olduğunu aktaran Baruş, şunları kaydetti:

"Her namazda alnımız secdeye değdiğinde heyecanını hissettiğimiz bu mukaddes olayın Rabbimiz katında af ve mağfirete layık olma şuurumuzu artırmasını diliyorum. Bu kutlu gecede iç dünyamızda yapacağımız yolculuğun, bugüne kadar olan hata ve günahlarımızdan arınmamıza, ferasetimizin artmasına, namaza olan muhabbetimizin derinleşmesine, ahlakımızın güzelleşmesine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."





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