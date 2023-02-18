Isparta'da depremzedeler için 25 bin parça kışlık giysi ve 2 bin uyku tulumu üretildi

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ISPARTA (AA) - Isparta Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici ve gönüllülerden oluşan ekip, depremzedeler için 25 bin parça kışlık giysi ve 2 bin uyku tulumu hazırladı.

Usta öğreticiler ve gönüllülerden oluşan 250 kişi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için merkezde kazak, atkı, bere gibi kışlık giysi ve uyku tulumu üretmeye başladı.



Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Uygun, yaptığı açıklamada, şu ana kadar 25 bin parça kışlık giysi hazırlayarak deprem bölgesine yolladıklarını belirtti.

Uygun, "Çadırlarda kalan vatandaşlarımız üşümesin diye 2 bin adet de uyku tulumu üretimi yaptık. Dikimler, 20 atölyede yapılıyor. Ürünleri hem deprem bölgesine yolluyoruz hem de kentteki depremzedelerimize sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Uygun, atölyelerde ürettikleri bazı ürünleri de kentteki "Giyim Banka" göndererek depremzedelerin istedikleri ürünü ücretsiz almasını sağladıklarını bildirdi.

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