Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Salman Ünlüsoy (26) idaresinde 34 FTK 971 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolunun 20. kilometresindeki Dereboğazı mevkisinde Özkan Göçer'in (33) kullandığı 07 AKS 527 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yolculardan Gamze Kılınç'ın (28) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye götürülen sürücü Göçer de ambulansta hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Ünlüsoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.