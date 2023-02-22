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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'ya gelen depremzedeler acılarını unutmaya çalışıyor

AA

Isparta'ya gelen depremzedeler acılarını unutmaya çalışıyor

ISPARTA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Isparta'ya getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilen 3 bin 549 depremzede, yaşadıkları acıları unutmaya çalışıyor.

Isparta'daki yurtlarda konuk edilen depremzedelerin burada her türlü ihtiyacı karşılanıyor.

Yurdun çeşitli bölümlerinde oluşturulan odalarda, depremzedelere sağlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği sağlanıyor.

Kahramanmaraş'tan Isparta'ya gelen depremzede, Murat Baykonderler, AA muhabirine, deprem anı aklına geldiğinde hala ayaklarının titrediğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta bir şelalede bekçilik yaptığını belirten Baykonderler, "Diğer bekçi arkadaşlarla oturuyorduk. Arkadaşlar gittikten 15 dakika sonra bir gürültü geldi, daha sonra sallantı geldi. Allah Allah diyerek kendimi dışarı zor attım. Dışarıdaki binalar üzerime geliyordu. Etrafımda bir ağaç vardı, ağaca sarıldım. Allah'ım sen kurtar diyerek dua ettim." dedi.

Hatay'dan gelen Hüsnü Ergin ise depremde çocuklarının kurtarıldığını Allah'tan ev mal mülk istemediğini ifade etti.

Devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirten Ergin, "Gelinim ve çocuklarımın dışında küçük torunlarımızla yaşıyoruz burada, kaderimiz böyleymiş. Evler yıkıldı, evimizden hiç bir şey çıkaramadık. Ayakkabılarımızı bile giyemedik. Allah razı olsun giydirdiler, yedirdiler, ısıttılar. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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