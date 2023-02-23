Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ISPARTA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Hatay'da enkaz altından 131 saat sonra çıkarıldıktan sonra hastanede sol bacağını kaybeden İrem Bağrıaçık (7), Isparta'da tedavi gören annesine kavuştu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören ve sol kolunu kaybeden Halime Bağrıaçık, Belen ilçesi Arımazı Mahallesi'ndeki Tuna Apartmanı'nın enkazından kurtulan kızı İrem'e kavuşmak için Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen'den yardım istedi.

Bölgede bulunan Belediye Başkanı Başdeğirmen ile iletişim kurulmasıyla İrem'in annesine kavuşması için çalışma başlatıldı.

Başdeğirmen tarafından tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinden alınan İrem, Isparta'da tedavi gören annesine kavuştu.

Anne Bağrıaçık'ın depremde 10 aylık ve 5 yaşında olmak üzere iki kızını kaybettiği öğrenildi.

Anne Halime Nuray Bağrıaçık, gazetecilere, kızına kavuştuğu için buruk bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Bağrıaçık, "Şadiye Hanım, 'Tedavisi bitmeden getiremem' dedi. Tedavisi bittiğinde de bize yardımcı oldu. Şükürler olsun geldi çocuğum. Allah razı olsun." diye konuştu.

Belediye Başkanı Başdeğirmen ise İrem'in annesiyle buluşması için büyük bir mücadele verdiklerini anlattı.

İrem'in deprem esnasında ayağının dolabın altında kaldığını belirten Başdeğirmen, "Adana Şehir Hastanesinde tedavisi devam ediyordu. Annesi de aynı şekilde Isparta'da tedavi ediliyordu. İkisi ayrı ayrı yerlerdeydi. Eşim, Halime hanım buraya geldiğinden beri yanındaydı. Ben de orada İrem'in yanındaydım. Anne ve kızını mücadele sonucunda kavuşturduk. Dün akşam çıktık yola, şimdi geldik. İrem, annesine kavuşacağı için çok mutluydu yolda, inşallah." ifadelerini kullandı.

İrem Bağrıaçık da depremde ayağının dolabın altında kaldığını belirterek, "Deprem sırasında dedemde üstüme yatmış. Annemin de dolapta eli kaldı. Annemi çok özlemiştim. Çok sevindim." dedi.





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