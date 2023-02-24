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Isparta'da depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandıran şüpheli tutuklandı

AA

Isparta'da depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandıran şüpheli tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sahte kiralık ev ilanı vererek depremzedeleri dolandıran şüpheli M.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce şüpheli, kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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