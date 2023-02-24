Isparta'da depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandıran şüpheli tutuklandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Isparta'da depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sahte kiralık ev ilanı vererek depremzedeleri dolandıran şüpheli M.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce şüpheli, kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.