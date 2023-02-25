Isparta'da depremzede çocuklar, afetin izlerini oyunla silmeye çalışıyor

ISPARTA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Isparta'da afetzedelerin ağırlandığı otelde açılan kreş, çocukların olumsuz psikolojiden kurtulmalarına katkı sağlıyor.

Kreşte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler, çocuklarla oyunlar oynayarak moral bulmalarına katkı sunuyor.

Öğrenmen Ali Ulvi Kayacan, gazetecilere, kreşte 0-6 yaş gurubuna uygun eğitim faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Kreşte oyun alanlarının oluşturulduğunu belirten Kayacan, "Deprem bölgesinden gelen ailelerimizin çocukları için en iyi terapinin oyun olacağını düşünerek bu alanı kreş olarak düzenledik. Çocukların güzel vakit geçirmeleri adına oyun salonları kurduk. Çalışmalarımız misafirlerimiz burada kalıncaya kadar devam edecek." diye konuştu.

Otel Müdürü Bünyamin Eren ise amaçlarının çocukların yüzünü güldürerek acılarını unutturmak olduğunu dile getirdi.



Oteldeki toplantı salonunu kreşe çevirdiklerini anlatan Eren, "Burayı dizayn edip oyuncaklar getirdik. Çocuklarımızın bu travmatik durumu rahatlıkla atlatabilmeleri adına bizler de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İnşallah çocuklarımıza bir faydası olur." ifadelerini kullandı.



Depreme Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yakalanan Sümeyye Diri de çocuk gelişimi mezunu olduğunu belirterek, "Kaldığım otelde kreş açıldığını duyunca çok sevindim. Hem kendi kafamı dağıtmak adına hem çocuklara faydalı olabilmek adına kreşte gönüllü ablalık yapıyorum. Onların mutluluğu bizler için çok önemli. Bizim de acılarımız oldu ama önceliğimiz çocuklar, onların üzerinde bırakacağımız etkiler." dedi.

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