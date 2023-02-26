Isparta'da KYK yurtlarında 3 bin 595 depremzede konaklıyor

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ISPARTA (AA) - Isparta'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki yurtlarda 3 bin 595 depremzede misafir ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen depremzedelerin ihtiyaçları devlet ve vatandaş işbirliğiyle karşılanıyor. KYK bünyesinde açılan İŞKUR başvuru masası, kreş, sağlık ocağı, rehabilitasyon merkezi, giyim mağazası ve Kur'an-ı kursu gibi hizmetler de afetzedelere sunuluyor.

Yurtlara yerleştirilen 3 bin 595 depremzede, zaman zaman yurdun bahçesinde ve oturma alanlarında bir araya gelerek acılarını paylaşıyor.

Malatya'dan Isparta'ya gelen 68 yaşındaki Mediha Özdan gazetecilere, deprem sırasında uyanık olduğunu ve sarsıntıyı fark edince apar topar evden çıktığını söyledi.



Depremde evlerinin büyük hasar gördüğünü ve oğlunun yanında kaldığını belirten Özdan, AFAD aracılığıyla yurda yerleştirildiğini kaydetti.

Çok iyi karşılandıklarını dile getiren Özdan, "Allah devletimizden, hükümetimizden, ordumuzdan ve AFAD çalışanlarından razı olsun. Onlar sayesinde şu an rahat yaşayabiliyoruz. Isparta halkına çok teşekkür ediyorum. Evinde bir kilogram meyvesi olan, bir çorabı olan yanına aldı bizlere teslim etti. Yurtta kendi evimdeymişim gibi hizmet görüyorum." diye konuştu.

Hatay'ın Antakya ilçesinden eşi ve ikiz çocuklarıyla gelen Cemile Uygun da deprem sırasında duvarların çatlama seslerini duyduklarını söyledi.

Sarsıntı durunca hemen evden çıktıklarını aktaran Uygun, çok sayıda binanın bir anda çöktüğünü dile getirdi.

Yurtta kendileriyle çok iyi ilgilenildiğini ifade eden Uygun, "Allah devletimizden razı olsun, Isparta halkına teşekkür ediyorum. Bizi bağırlarına bastılar. Yurdumuzda doktor ihtiyaçlarımız, ilaçlarımız karşılanıyor. 3 öğün yemeğimiz veriliyor." dedi.

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