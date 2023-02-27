Isparta'da depremzede öğrenciler için ücretsiz yemek uygulaması

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ISPARTA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve aileleriyle Isparta'ya gelen 1625 afetzede çocuk, okullarda yemek hizmetinden ücretsiz faydalanıyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, yaptığı açıklamada, dönem başında 1200, son bir hafta içinde ise 425 depremzede öğrencinin kayıt yaptırdığını belirtti.

Kayıtların devam ettiğini ifade eden Baydur, "Yaklaşık 2 bin öğrenciye kadar hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdilik herhangi bir okulumuzda bir sıkıntı yok. Kayıt oldukları okula uzak olan öğrencileri taşımalı eğitim sistemiyle okullarına gönderiyoruz ve tüm öğrencilerimizin yemeklerini karşılıyoruz." dedi.



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