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Isparta'da karısını öldürüp kayınvalidesini yaralayan sanık yargılanıyor

AA

Isparta'da karısını öldürüp kayınvalidesini yaralayan sanık yargılanıyor

ISPARTA (AA) - Isparta'da hamile eşini öldüren ve kayınvalidesini yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ayhan Yılmaz, maktul Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer A. ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün iş arkadaşı tanık Ayşe K, sanığı çalıştıkları hastanede iki kez gördüğünü söyledi.

Rabia Yılmaz'ın eşinden şiddet gördüğünü söylediğini aktaran Ayşe K, "Eşi tarafından tecavüze uğradığını bana anlattı." diye konuştu.

Tanık Ebru D. ise maktul ile 3 yıldır tanıştığını belirterek "Bir sabah beni aradı. Ağzının yüzünün morardığını söyledi. Yüzünde darbedildiğine dair belirtiler vardı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dijital materyallerin incelenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hızırbey Mahallesi'nde 21 Haziran 2022'de Ayhan Yılmaz, hakkında koruma kararı bulunan hamile eşi Rabia Yılmaz'ı evine girerek tabancayla öldürmüş, kayınvalidesi Ayfer A'yı yaralamıştı.

Tutuklanan Ayhan Yılmaz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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