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ISPARTA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinden Isparta'ya gelen ve yaşadığı stres nedeniyle doğumu geciken kadın, Isparta Şehir Hastanesinde kız bebeği dünyaya getirdi.

Hasan ve Seval Yılmaz çifti ile iki çocukları, depremlerin ardından 21 gün çadırda kaldıktan sonra Isparta'daki yakınlarının yanına geldi. Isparta Şehir Hastanesinde başvuran 9 aylık hamile Yılmaz, normal doğumla "Zeynep Reyyan" adını verdiklerini kız bebeğini dünyaya getirdi.

Isparta Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağatay Göcen, gazetecilere, 3 kilo 220 gram ağırlığında doğan bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ev kadını 38 yaşındaki Seval Yılmaz, depremden sonra çıktıkları evlerinin yıkıldığını anlattı.

Depremden çok korktuğu için doğum sürecinin uzadığını dile getiren Yılmaz, "Canımızı zor kurtardık. Evimiz yıkıldı, çok zor süreç yaşadık. Stresten dolayı doğumum yaklaşık 2 hafta gecikti. Evimiz yıkıldığı için çadırda kaldık. Dışarısı çok soğuktu, sancılarım ve ağrılarım oluyordu sürekli." dedi.

Hatay'da kontrol için sahra hastanesine gittiğini ve doktorların herhangi bir sorun olmadığını söylediklerini aktaran Yılmaz, doğum zamanı geciktiği için Isparta'ya geldiklerini kaydetti.

Yılmaz, Isparta'ya gelir gelmez hastaneye yatışının yapıldığını ve gece yarısı doğumunun gerçekleştiğini ifade etti.

-"Biraz mutlu, biraz hüzünlüyüm"

Bebeğini böyle bir süreçte dünyaya getirdiği için içinin buruk olduğunu belirten Yılmaz, "Bebeğime bir şey olacak diye çok korktum. Doktorlarda çok tedirgindi zaman ilerlediği için. Allah'a çok şükür bir şey olmadı. Bebeğimi sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdim ve kucağıma aldım. Böyle bir süreçte doğum yaptığım için biraz mutlu biraz hüzünlüyüm." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Yılmaz da bebeklerinin doğumu geciktiği için korktuklarını dile getirdi.

Isparta'ya gelmek istediklerini söyleyen Yılmaz, "Ancak doktorlar riskli olabileceği için yolculuğa izin vermedi. Mecburen risk almak zorunda kaldık. Akşam Antakya'dan yola çıktık sabaha kadar hiç mola vermeden Isparta'ya geldik ve direkt hastaneye yatışımız yapıldı. Allah'a çok şükür bir kızım dünyaya geldi." diye konuştu.

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