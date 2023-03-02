Isparta'da depremzede öğrencilere moral etkinliği düzenlendi

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ISPARTA(AA) - Isparta’da eğitim gören depremzede öğrencilere yönelik idareciler ve öğretmenler tarafından moral etkinliği düzenlendi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Isparta'ya gelen yaklaşık 2 bin depremzede öğrenci için kentin farklı noktalarında etkinlikler yapıldı.

Şehit Hasan Hüseyin Gül İlkokulu’nda eğitim gören 94 depremzede öğrenciye, moral olması için şenlik geçekleştirildi.

Afetzede çocukların okula uyumlarını sağlamak ve moral olmak amacıyla balon, pamuk şeker ikramı, palyaço gösterileri ve uçurtma etkinliği düzenlendi.

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