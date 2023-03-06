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ISPARTA (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri kapsamında Isparta'ya gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplanan protokol üyeleri öğrenciler ve tören birlikleri 6 Mart Caddesi'nden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Burada Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, Isparta'ya teşriflerinin 93. yılını büyük bir onur ve sevinçle kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Atatürk'ün başkomutanlığında Türk milletinin kanının son damlasına kadar mücadele ettiğini hatırlatan Başdeğirmen, "Bugünkü coğrafyamızın bizlere kazandırılmasını sağlamış, kazanılan şanlı zaferlerle yeni Türk devletinin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk yıllardan itibaren çıkmış olduğu yurt gezilerinde de öncelikle iç ve dış tehditler karşısında Türk Milleti'nin birlik ve beraberlik içinde yaşaması ve yeni Türkiye’nin inşası için çok çalışmıştır." diye konuştu.

Başdeğirmen, Atatürk'ün her gittiği yerde birlik ve beraberlik mesajları verdiği dile getirdi.

Törene, Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri de katıldı.



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