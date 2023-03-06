Isparta Valisi Baruş'tan Berat Kandili mesajı

ISPARTA (AA) - Isparta Valisi Aydın Baruş, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, Barat Kandili'ni idrak etmenin engin mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Kandillerin iman, ibadet, fikir ve hissiyat bakımından büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Baruş, mesajında şunları kaydetti:

"Bu gece, yüce Allah'ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı, müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği müstesna bir gecedir. Berat Gecesi'nin ve Şaban ayının kalplerimize ilham ettiği manevi huzuru yürekten hissederek hakkımızın geçtiğini düşündüğümüz kimselerden helallik almak, fakir ve kimsesizlere el uzatmak ve gariplerin gönüllerini hoş ederek dualarını almak bu gecenin önemine mana katacak faziletli bir davranış olacaktır."



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