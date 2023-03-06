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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da okullarda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılıyor

AA

Isparta'da okullarda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılıyor

ISPARTA (AA) - Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, il genelindeki 6 okulda depreme karşı güçlendirme çalışması yapıldığını bildirdi.

Baydur, yaptığı yazılı açıklamada, depremde binanın sağlamlığının en önemli faktör olduğunu belirtti.

Kentin birinci derecede deprem bölgesinde yer aldığını vurgulayan Baydur, şunları ifade etti:

"Canımız öğrencilerimizin ve personelimizin olası bir depremde can güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla bu çalışmaları mevzuata uygun biçimde velilerimizin de desteğiyle gerçekleştirdik ve kalan okullarımızı da depremsellik açısından güçlendirmeye devam edeceğiz. Öngörülemeyen sebeplere bağlı olarak bazı güçlendirme çalışmalarında tamamlanma zamanının uzatılması gibi durumlar da ilgili mevzuatlara uygun biçimde gerçekleşmektedir. Bu sürecin öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, idarecilerimiz ve paydaş herkes için kolay olmadığının farkındayız. Ancak onların anlayış ve hoşgörüleri olmadan da süreci sağlıklı yönetemeyeceğimizin de bilincindeyiz. Bu yüzden bu süreci Isparta için hep beraber yönetip tamamlayacağımız bir başarı hikayesine dönüştürebileceğimizi umuyorum."

Baydur, devam eden sürecin en kısa zamanda sağlıklı biçimde tamamlanması için her türlü çalışmayı il yöneticileriyle hassas biçimde yürüttüklerini kaydetti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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