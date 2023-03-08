Sağlık çalışanları depremzede öğrencilere çanta hediye etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Isparta'da sağlık çalışanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen depremzede öğrencilere okul çantası hediye etti.

Kentte görev yapan sağlık çalışanları, "Bir çanta da benden olsun" sloganıyla başlattıkları kampanyada yaklaşık bin okul çantası satın aldı. Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'u ziyaret eden Isparta Şehir Hastanesi Müdür Yardımcısı Şükrü Buğra Kaplan çantaları teslim etti.

Isparta Şehir Hastanesi Müdür Yardımcısı Şükrü Buğra Kaplan, gazetecilere, sağlık çalışanlarıyla böyle bir kampanya düzenlemeye karar verdiklerini belirterek "Isparta'da binlerce kişiye destek olduk. Akabinde İl Milli Eğitim Müdürümüzle bir araya gelerek depremzede ailelerimizin çocuklarına çanta yardım konusunda destek verebileceğimizi söyledik. Çok güzel ilerledi. Isparta dışından da destekler geldi. Çantalarımızı Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. İnşallah bu derde derman olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ise il genelinde bugün 2 bin 300 depremzede öğrencinin olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin birtakım ihtiyaçlarının söz konusu olduğunu anlatan Baydur, "Birçok kuruluşun destek olduğu gibi yine sağlık çalışanları bize bu konuda çok güzel bir destek verdiler." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.