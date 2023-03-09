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Isparta'da hastanın karnından 35 santimetrelik kitle çıkarıldı

AA

Isparta'da hastanın karnından 35 santimetrelik kitle çıkarıldı

ISPARTA (AA) - Isparta Şehir Hastanesi'nde karnında 35 santimetrelik kitle tespit edilen hasta, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Konya'da yaşayan 89 yaşındaki Ayşe A, karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle Isparta Şehir Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucunda yumurtalığındaki kitlenin karın bölgesine dağıldığı tespit edilen hasta ameliyata alındı. Hastanın karnındaki 35 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Dr. Serhan Can İşcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastanın yaşından dolayı ameliyatı yüksek riskliydi ve ameliyat risklerini azaltabilecek tedavilerimizi uygulayarak, başarılı bir ameliyata gerçekleştirdik. Bu süreçlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan hastamız sağlığına kavuştu."dedi.

Ameliyatı 21 kişilik ekiple gerçekleştirdiklerini ifade eden İşcan, hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

İşcan ayrıca, Isparta'daki hastaların dışında Afyon, Burdur, Denizli ve Konya gibi çevre illerden çok sayıda hastaya hizmet verdiklerini de belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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