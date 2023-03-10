Isparta'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olan 35 öğrenci taburcu edildi

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ISPARTA (AA) - Isparta'da özel bir kolejde öğrenim gören 35 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları hastanelerde tedavilerinin ardından taburcu oldu.



Alınan bilgiye göre, öğrencilerin bazılarında yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

Bunun üzerine 35 öğrenci Isparta Şehir Hastanesi ile Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.



Tedavi altına alınan öğrenciler serum takviyesi yapılmasının ardından taburcu edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 35 öğrencinin bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurduğu belirtilirken, "35 öğrencimiz hastaneye başvurmuş; gerekli teşhis ve tedavileri yapılarak taburcu edilmişlerdir. Konuyla ilgili Valiliğimiz gerekli inceleme ve soruşturmaları başlatmıştır." denildi.

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