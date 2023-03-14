Depremzede öğrencilere ve kamu personeline zor şartlarda doğada kalma eğitimi

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ISPARTA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine getirilen afetzede öğrenciler ile bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan bazı kamu personeli zor şartlarda doğada hayatta kalma kursu alıyor.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan "Orman Okulu Eğitiminde Araziyi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikleri" kursu Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi'nde başladı.

Eğitimlere "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde etkilenen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra öğretmenler ve kamu personeli ile yardım faaliyetlerine katılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli katıldı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projede, 6 üniversiteden alanında uzman 10 akademik personel, 20 kursiyere eğitim veriyor.

- "Zehirli ve zehirsiz bitkiler konusunda da eğitim veriliyor"

Proje koordinatörü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, gazetecilere, projenin 2015'ten beri uygulandığını söyledi.

Eğitimlerde ilk yardım tekniklerinin de işlendiğini dile getiren Ünal, "Katılımcılara doğada ateş yakma, su bulma, doğal şartlarda barınak yapma, harita ve yön bulma eğitimleri veriliyor. Zehirli ve zehirsiz bitkiler konusunda da gerek teorik gerekse uygulamalı olarak kursiyerler eğitiliyor. Etkinlik sonucunda katılımcılarımız TÜBİTAK tarafından verilen sertifikaya sahip oluyor. Bu gece çadırda konaklama yapacağız. Ülkemizin yaşadığı afet sorasında çadır ve kampçılığın, doğada hayatta kalmanın önemini projeyle elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü doktora öğrencisi Tuğrul Avcı da 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadıklarını belirterek "Maalesef birçok yakınımızı ve sevdiğimizi kaybettik. Biz şehrimizi kaybettik, bu süreçte tarifi olmayan acılar yaşadık. Depremde doğada yaşamayı bilmenin çok önemli olduğunun farkına vardım." ifadesini kullandı.

UMKE personeli uzman hemşire Emine Aktaş da daha önce deprem bölgesinde görev yaptığını, proje kapsamında aldıkları eğitimin bölgede görevli personelin işini kolaylaştıracağını aktardı.



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