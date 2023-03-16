Isparta'da depremzedeler için nakış kursu açıldı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Isparta'da KYK yurtları ve pansiyonlarda kalan depremzedelere yönelik nakış kursu düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenerek Isparta'da konaklayan afetzedelerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için kurs açıldı.

Günün büyük kısmını nakış kursunda geçiren afetzedeler nakış işleyerek deprem psikolojisinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen Fatma Berk, gazetecilere, depremden sonra bir hafta çadırda kaldıklarını ifade etti.

Ardından Isparta'da KYK yurtlarına yerleştirildiklerini anlatan Berk, "Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Yurtta nakış kursu açmaları kadınlar için çok iyi oldu. Sürekli depremi düşünüyorduk. Nakış kursunda kafamızı dağıtabiliyoruz. Boş vakitlerimizi değerlendirmiş oluyoruz." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Uygun ise depremzedelerden gelen talepler doğrultusunda başka kurslar da açmayı planladıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.