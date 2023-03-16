Isparta'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş başkanlığında yapılan toplantıda, madde bağımlılığının azaltılması, önlenmesi, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada madde bağımlılarının eğitilmesi, topluma kazandırılması, bağımlılıkla mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir işbirliği ve koordinasyon sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.





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