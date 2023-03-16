Isparta'da su ürünleri av yasağı başladı

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ISPARTA (AA) - Isparta'daki sularda su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla 15 Mart-15 Haziran'da ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığının yasaklandığı bildirildi.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, su ürünleri av yasakları boyunca tüm balıkçı kayıklarının karaya çekilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

Ayrıca balıkçı kayıklarının içerisinde veya kıyıda avcılık malzemelerinin bulundurulması yasak olduğu vurgulanan açıklamada, "Ticari avcılığın yasak olduğu dönemde Eğirdir Hoyran Gölü, Karacaören1 Baraj Gölü, Beyşehir Gölü ve bunların bağlantılı olduğu sularda Gümüşi Havuz balığı haricinde amatör sportif avcılık da yasaktır." ifadesi kullanıldı.

Avlanma yasağı döneminde stok tespiti yapılan balıkların satışının il ve ilçe müdürlüklerinin iznine tabi olduğu kaydedilen açıklamada, satış yapanların satış izin belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olduğu aktarıldı.

Ayrıca stok tespiti yapılmış balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Su ürünleri avcılığıyla ilgili yasak ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu doğrultusunda idari para cezası uygulanacaktır. Balıkçılarımızın ve amatör balıkçılık yapan vatandaşlarımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri, sürdürülebilir balıkçılık açısından önem arz etmektedir."

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