Isparta'da su ürünleri av yasağı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da su ürünleri av yasağı başladı

AA

Isparta'da su ürünleri av yasağı başladı

ISPARTA (AA) - Isparta'daki sularda su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla 15 Mart-15 Haziran'da ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığının yasaklandığı bildirildi.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, su ürünleri av yasakları boyunca tüm balıkçı kayıklarının karaya çekilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

Ayrıca balıkçı kayıklarının içerisinde veya kıyıda avcılık malzemelerinin bulundurulması yasak olduğu vurgulanan açıklamada, "Ticari avcılığın yasak olduğu dönemde Eğirdir Hoyran Gölü, Karacaören1 Baraj Gölü, Beyşehir Gölü ve bunların bağlantılı olduğu sularda Gümüşi Havuz balığı haricinde amatör sportif avcılık da yasaktır." ifadesi kullanıldı.

Avlanma yasağı döneminde stok tespiti yapılan balıkların satışının il ve ilçe müdürlüklerinin iznine tabi olduğu kaydedilen açıklamada, satış yapanların satış izin belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olduğu aktarıldı.

Ayrıca stok tespiti yapılmış balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Su ürünleri avcılığıyla ilgili yasak ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu doğrultusunda idari para cezası uygulanacaktır. Balıkçılarımızın ve amatör balıkçılık yapan vatandaşlarımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri, sürdürülebilir balıkçılık açısından önem arz etmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Isparta'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon ...
Isparta'da depremzedeler için nakış kursu açıldı
YEREL HABERLER Isparta'da depremzedeler için nakış kursu açıldı
Isparta'da okul öncesi çağındaki depremzede çocuklarla kum boyama etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Isparta'da okul öncesi çağındaki depremzede ...
Eski eşinin 2 yıldır vermediği çocuklarını, icra yoluyla aldı
YEREL HABERLER Eski eşinin 2 yıldır vermediği çocuklarını, icra ...
İSTANBUL- SELİN VURDUĞU DEPREM BÖLGESİNE ASKERİ UÇAKLA YARDIM GÖNDERİLDİ - 2
YEREL HABERLER İSTANBUL- SELİN VURDUĞU DEPREM BÖLGESİNE ASKERİ ...
Depremzede öğrencilere ve kamu personeline zor şartlarda doğada kalma eğitimi
YEREL HABERLER Depremzede öğrencilere ve kamu personeline zor ...
Isparta'da marketten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Isparta'da marketten hırsızlık yapan şüpheli ...
Kayıp Dudu'nun ailesi: Kızımız kaçırıldı, hayatından endişe duyuyoruz
YEREL HABERLER Kayıp Dudu'nun ailesi: Kızımız kaçırıldı, hayatından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.