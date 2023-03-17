Isparta'da, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü programı düzenlendi

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ISPARTA (AA) - Isparta'da öğrenci ve öğretmenler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anma programı etkinliği gerçekleştirdi.

Isparta Ticaret Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Isparta Valisi Aydın Baruş, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Vali Baruş, 108. yıl dönümü olan zaferin anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeler verdi.

Program sonunda katılımcılara Çanakkale Savaşı'ndaki kısıtlı menüde yer alan üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

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