İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Alan, milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı

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ISPARTA (AA) - Isparta'dan 28. dönem milletvekilli aday adayı olmak için İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevinden istifa eden Avukat Tahir Alan, AK Parti Isparta İl Başkanlığına başvurusunu yaptı.



Alan, yaptığı açıklamada, Isparta'da Demokrat Parti İl Başkanlığı ile DP Genel Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunduğunu hatırlattı.



AK Parti'den milletvekili olmak için 2019 yılında başladığı İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevinden istifa ettiğini ifade eden Tahir Alan "Başvurumu yaptım. Hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.







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