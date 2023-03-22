Isparta'da yaşlı ve engellilerin el emeği ürünlerinden oluşan sergi açıldı

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ISPARTA (AA) - Huzurevinde kalan vatandaşların yaptığı el emeği ürünler, Isparta Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde açılan sergide satışa sunuldu.

Isparta Halk Eğitim Merkezi ve Huzurevi işbirliğinde, huzurevinde kalan yaşlı ve engelli vatandaşların boş vakitlerini değerlendirmek için yaptıkları el emeği ürünlerinden oluşan sergi, Yaşlılar Haftası'nda ziyarete açıldı.



Yaşlıların ve engellilerin kumbara, tepsi, süs eşyaları, çanta ve ekmeklik gibi ürünleri sergide satışa çıkarıldı.

Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Uygun, yaptığı açıklamada, kurslarda yapılan ürünleri satışa sunarak elde edilecek gelirle huzurevinin ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti.







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