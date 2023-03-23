Isparta İl Özel İdaresi'nden görme engellilere yardım

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Isparta İl Özel İdaresi tarafından görme engellilere beyaz baston, tansiyon ölçme aleti ve konuşan kol saati yardımı yapıldı.



Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, görme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için İl Özel İdaresi ile Altınokta Körler Derneği Isparta Şubesi ile protokol imzalandığı belirtildi.



İmza töreninde konuşan Vali Aydın Baruş, engellilerin yüzünü güldürmek ve onlar için yaşamı daha sevinçli hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.



Altınokta Körler Derneği Isparta Şube Başkanı İsmail Er ise malzemelerin temininde emeği geçen herkese teşekkür etti.



İmzalanan protokolün ardından 50 beyaz baston, 30 konuşan tansiyon ölçme aleti ve 30 konuşan kol saati teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.