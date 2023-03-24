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ISPARTA (AA) - Ramazan ayının ilk cuma gününde İstanbul'da bulunan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olarak nitelenen Çamlıca Camisi Isparta’dan getirilen gül suyu ile yıkandı.

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üsküdar'da yer alan ve 3 Mayıs 2019 tarihinde açılışı yapılan 63 bin kapasiteli, 6 minareli olarak 57 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen Çamlıca Camisi için Isparta'dan gül suyu götürüldü.



Isparta Belediyesinden İstanbul'a giden bir ekip, cuma namazı öncesi Çamlıca Camisinin içini ve cami külliye alanını gülsuyu ile yıkadı. Çamlıca Camisi'nin yanı sıra yine Üsküdar'da bulunan Cennet Camisi de gül suyu ile yıkandı.

Teravih Namazının ardında da Çamlıca Camisi ve Cennet Camisi'nde gül lokumu dağıtılacak.

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