Isparta'da depremzede öğrenciler için üniversiteye hazırlık kursu açıldı

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ISPARTA (AA) - Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, depremzede öğrencilere yönelik üniversiteye hazırlık kursu açtı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Isparta'ya gelen lise mezunu gençler, düzenlenen ücretsiz hazırlık kursunda gördükleri eğitimle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor.

Kursta depremzede 50 öğrenci, gönüllü 43 öğretmen eşliğinde üniversite sınavında başarılı olmak için eğitim alıyor.

Isparta Halk Eğitim Müdürü Abdullah Uygun, gazetecilere, deprem bölgesinden gelen öğrencilerin eğitim öğretim hayatına kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

Öğrencilere bir nebze umut olabilmek adına çabaladıklarını belirten söyleyen Uygun "Üniversite hayali olan gençlerin umutlarının sekteye uğramaması için elimizden geleni yapıyoruz. Kurslarımızda 43 gönüllü öğretmeniz mevcut. Öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte sınava rahatça hazırlanabiliyor. İsteğe göre öğrencilerimiz bire bir ders alırken isteyen öğrenciler için sınıf ortamı oluşturuyoruz." dedi.

Depremzede Hakan Dersieli de büyük bir afet yaşadıklarını ancak hayallerinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Üniversite sınavı için elinden geleni yapacağını belirten Dersieli "Hatay’da dershaneye gidiyordum. Deprem olunca ilimizi terk etmek zorunda kaldık. Isparta'ya geldiğimde KYK yurdunda üniversite sınavı için kurs açıldığını öğrendim, kayıt oldum. Allah'ın izniyle üniversite sınavına girip güzel bir derece yapacağım." diye konuştu.

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