Isparta'da hemşire eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hemşire eşini tüfekle öldüren kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Hemşire Server Bulut'u (48) 11 Aralık 2022'de Sekibağ Mahallesi'ndeki evlerinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Bulut hakkında "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın cinayet öncesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini ve kendisini öldüreceği yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine eve giden polis ekiplerinin kapıyı zorla açarak içeri girdikleri aktarılan iddianamede, sanığın "bırakın kafasına sıktığım karıma son kez sarılayım" dediği kaydedildi.

Sanık Mustafa Bulut, iddianamede yer alan ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını öne sürdü.

Eşiyle aralarındaki sorunlar nedeniyle intihar etmeye karar verdiklerini ileri süren sanık, "112'yi arayarak eşimle intihar edeceğimizi söyledim. Telefonu kapattıktan 1-2 saniye sonra ayaktayken tüfeğin tetiğine bir kez bastım. Bir metre mesafedeki eşimi kafasından vurdum. Olay sonrası eşimi öptüm. Kendim de intihar edecektim ama alkolün etkisiyle kanepenin üzerinde sızdım. Sonra eve polisler geldi elimden tüfeği aldı." ifadelerini kullandı.

İddianamede sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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