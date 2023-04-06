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Isparta'da gül çiçeği alım fiyatı 24 lira 25 kuruşa yükseltildi

AA

Isparta'da gül çiçeği alım fiyatı 24 lira 25 kuruşa yükseltildi

ISPARTA (AA) - Isparta'da gül çiçeğinin kilogramının alım fiyatı 24 lira 25 kuruş olarak açıklandı.

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, gazetecilere, yönetim olarak gül sezonu öncesi gül çiçeği alım fiyatını değerlendirdiklerini belirtti.

Geçen yıl 22 lira olarak belirlenen fiyata bu yıl kilogram başına 2 lira 25 kuruş zam yapılmasına karar verildiğini anlatan Çelik, "Kooperatifler aracılığıyla 4 Nisan'dan itibaren başlayan ödemeler, 14 Nisan'da tamamlanmış olacak. Ödemelerimiz birliğimize bağlı 6 kooperatif kanalıyla yapılmaya başlandı. Üreticilerimizi hem bayram öncesi hem de yaklaşan gül çiçeği kampanyası öncesi ekonomik olarak biraz olsun rahatlatmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz." diye konuştu.

Isparta'da gül sektörünün gelecek nesillere aktarılarak devam etmesini istediklerini belirten Çelik, birlik olarak daima üreticilerin yanında yer aldıklarını kaydetti.

Çelik, üreticilerden 2023 kampanya dönemine ait rekolte beyannamelerini de kooperatiflere bir an evvel teslim etmeleri çağrısında bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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