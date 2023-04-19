Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemesi ve "kökünü kurutma" operasyonları kapsamında Sav beldesindeki kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeği "Milon" ile yapılan aramada, sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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