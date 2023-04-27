Isparta'da devrilen işçi servisindeki 17 kişi yaralandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da kuruyemiş firmasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Kamil Bildirici'nin kullandığı 32 ACG 168 plakalı midibüs, Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun 17. kilometresindeki Göltaş mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile midibüsteki 16 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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