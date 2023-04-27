Isparta'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Z.G'nin kullandığı 32 LN 475 plakalı otomobil, Isparta-Konya karayolu Mahmatlar köyü mevkisinde, O.K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kaldırıldı.