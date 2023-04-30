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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Isparta'da konuştu:

AA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Isparta'da konuştu:

ISPARTA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Isparta'da 25 bin kayıtlı işsiz var. Gençlerin işsizlik sorununu çözeceğiz. Uzman çavuşlara kadro hakkı vereceğiz." dedi.

Akşener, Mimar Sinan Caddesi'nde seçim otobüsünden yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Partinin birinci parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 13. cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

Dört yıldır esnafı gezerek dertlerini dinlediğini belirten Akşener, bu dertlere ilişkin projeler üreterek kamuoyuyla paylaştıklarını dile getirdi.

Akşener, iktidara geldiklerinde Eğirdir Gölü'nün yok olmasına izin vermeyeceklerini, tarımda kapalı sulama sistemini getireceklerini ifade etti.

Antalya-Isparta arasındaki Dereboğazı yolu, Konya-Isparta yolu ve Burdur Dostluk duble yolunun yapılmadığını söyleyen Akşener, "Seçilir seçilmez buraları biz yapacağız, ilk işimiz bu olacak. Isparta'yı kalkınmada öncelikli il yapacağız, tarım ve sanayiye destek olacağız, çiftçi ve köylünün yeniden kalkınmasını sağlayacağız. Isparta'nın gülünü, lavantasını, elmasını, kirazını milli tarım politikası içine alacağız. Süleyman Demirel Havaalanı'nı kargo havalimanı yapıp tarımsal ürünlerin ihracatının kolaylaşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Geçmişte beldelerin bir gecede köye çevrildiğini anlatan Akşener, iktidarlarında bu köyleri tekrar belediye yapacaklarını bildirdi.

Kentteki Süleyman Demirel ve Isparta Uygulamalı Bilimler üniversiteleri ile ilçelerdeki meslek yüksekokullarının güçlendirilmesini sağlayacaklarını ifade eden Akşener, şöyle devam etti:

"Isparta'da 25 bin kayıtlı işsiz var. Gençlerin işsizlik sorununu çözeceğiz. Uzman çavuşlara kadro hakkı vereceğiz. Sinan Ateş ve Gaffar Okan'ın katillerini asla affetmeyeceğiz. Herkesle küstüler, Türkiye'yi Suriyeli doldurdular. İki yıl içinde bütün Suriyeliler gidecek. İktidar olur olmaz bir ay içinde 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Köy okullarını yeniden açacağız. Köy okullarına öğretmen, veteriner, ziraat mühendisi tayin edeceğiz. Köye yerleşip tarımla meşgul olmak isteyen gençlerin sigorta primlerini 5 yıl boyunca ödeyeceğiz. Köylerde yaşayanların yaş ortalamasını gençleştireceğiz."

Akşener, bakanlık yaptığı dönemde Türkiye'de uyuşturucu kullanımı ve satışının çok düşük olduğunu belirterek, "Şimdi okulların önünde satılıyor ve son derece ucuz. Ben öyle atmasyon yapmam. Ama uyuşturucu mevzusunda şu eli var ya buradan kırarım. Allah şahit kırarım." ifadelerini kullandı.

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