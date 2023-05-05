Isparta'da elektrikli motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Harry Potter aslında yaşamış bir insandı!

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA(AA) - Isparta'da elektrikli motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gazi Kemal Mahallesi'nde elektrikli motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olaya karıştığı belirlenen Ç.U. adlı kadın, ikamet ettiği evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerasında Ç.U'nun elektrikli motosiklet ile olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.