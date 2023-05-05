Isparta'da elektrikli motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

ISPARTA(AA) - Isparta'da elektrikli motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gazi Kemal Mahallesi'nde elektrikli motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olaya karıştığı belirlenen Ç.U. adlı kadın, ikamet ettiği evinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.
Güvenlik kamerasında Ç.U'nun elektrikli motosiklet ile olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.