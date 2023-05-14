Türkiye sandık başında

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ISPARTA/BURDUR (AA) - Isparta ve Burdur'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Sandık görevlileri, okullarda sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı.

Erken saatte gelerek sandıkların açılmasını bekleyen seçmenler, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Isparta'da 328 bin 107 seçmen 1083 sandıkta oy kullanacak.

İl genelinde 716 sandığın bulunduğu Burdur'da da vatandaşlar, erken saatlerden itibaren sandığa gitmeye başladı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Emek Mahallesi'ndeki Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise Konak Mahallesi'ndeki Özboyacı İlkokulunda oy kullanacak.

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