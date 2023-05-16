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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da engelli gençlerin askerlik hayali gerçek oldu

AA

Isparta'da engelli gençlerin askerlik hayali gerçek oldu

ISPARTA (AA) - Isparta'da yaşayan ve asker olma hayali kuran 48 engelli genç, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına aileleriyle gelen engelli gençlere, askeri üniformaları ve botları giydirildi.

Engelliler, Türk bayrağı ve silaha ellerini koyarak yemin etti.

Törende, 2 engelli tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Isparta Valisi Aydın Baruş, engelli gençlere terhis belgelerini verdi.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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